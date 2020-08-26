جامعة "أوكسفورد": لقاح كوفيد-19 قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

قال مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد اليوم الثلاثاء 25 اوت 2020، إن لقاحا تجريبيا مضادا لمرض كوفيد-19 وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وأضاف آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات“. رويترز

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