وزير خارجية أمريكا يبحث مع ولي عهد البحرين الأوضاع الاقليمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد البحرين اليوم الأربعاء الأستقرار الإقليمي ووحدة الخليج ضمن جولة له في الشرق الأوسط بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات. الشرق الأوسط بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات. وأوضح بومبيو لدى وصوله إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذى توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذى تم الإعلان عنه في 13 أغسطس.

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