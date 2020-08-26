الفلبين: إصابات كورونا تتجاوز 202 ألف حالة

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد (كوفيد-19) في الفلبين الـ202 ألف حالة بعد أن أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5277 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، اليوم، أن عدد الحالات في البلاد وصل إلى 202 ألف و361 حالة بعد ما يقرب من 7 أشهر من إعلان وزارة الصحة عن أول حالة مؤكدة لكوفيد-19 في الفلبين، والتي كانت لسائحة من الصين.

وأفادت وزارة الصحة في الفلبين بأن منطقة العاصمة (مترو مانيلا)

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التي تعد بؤرة تفشي الفيروس، سجلت معظم حالات الإصابة الجديدة بـ 3157 حالة وتليها مدينة لاجونا ثم نيجروس أوكسيدِنتال وريزال.. ومن إجمالي الإصابات، لا تزال هناك 65 ألفا و764 حالة نشطة تخضع للعلاج أو الحجر الصحي.



وأشارت إلى أنه لا تزال الفلبين لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، إذ تجاوزت حصيلة البر الرئيسي للصين.

وأكدت الوزارة تعافي 1131 شخصا إضافيًا من (كوفيد-19) ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 133 ألفا و460 شخصا، فيما توفي 99 شخصا آخرين بسبب إصابة حادة في الجهاز التنفسي، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و137 شخص، وسجلت العاصمة أغلب الوفيات الجديدة بـ (61) وفاة.



يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 7ر23 مليون شخص على مستوى العالم مع وفاة 818 ألفا على الأقل، بالإضافة إلى أن الفيروس كان قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.