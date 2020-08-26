رئيس وزراء فرنسا: خطة التعافي الاقتصادي من المقرر تقديمها سبتمبر المقبل

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه من المقرر تقديم خطة التعافي الاقتصادي لفرنسا في 3 سبتمبر المقبل، وذلك وفقاً لما أورده راديو "فرنسا الدولي اليوم الأربعاء دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة
يُذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء "جان كاستيكس"يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر، وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
يُشار إلى أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة كورونا في وقتٍ يُخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد 19.
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