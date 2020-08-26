إندونيسيا تُسجل 2306 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 2306 إصابات و86 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت الوزارة - في بيان وفقًا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 160 ألفًاو165 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و944 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 115 ألفًا و409 أشخاص.
أشارت إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت713 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 35 ألفًا و453 إصابة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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