طائرة عسكرية أمريكية تنتهك منطقة محظورة والصين تحتج

أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لانتهاك طائرة استطلاع أمريكية من طراز (يو-2) مجال جوي محظور تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات بالذخيرة الحية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن وزارة الدفاع الوطنى الصينية أصدرت بيانًا بهذا الشأن موضحة أنالانتهاك أثر بشدة على التدريبات والأنشطة التدريبية العادية للصين، ومثل خرقًا لقواعد سلوك السلامة الجوية والبحرية بين الصين والولايات المتحدة، فضلًا عن الممارسات الدولية ذات الصلة.
أضاف جيان أن الإجراء الأمريكي كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء تقدير وحتى وقوع حوادث، وأن هذه الخطوة كانتاستفزازًا واضحًا"، كما أن الصين تعارض بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.
وحث جيان الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لمثل هذه الاستفزازات واتخاذ خطوات ملموسة لحماية السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.
وعن إعلان الجانب الأمريكي أن طائرة الاستطلاع كانت في منطقة طيران دولية، شدد جيان أن الطائرة انتهكت مجالًا جويًا محظورًا تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات بالذخيرة الحية، وأنه بالطبع هذه المنطقة ضمن المجال الصيني.
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