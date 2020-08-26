إيران: وفيات كورونا تتخطى 21 ألفًا

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، في التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بكورونا زاد بواقع 119 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.
وأضافت المتحدثة سيما سدادات لارى أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2213 حالة في اليوم السابق.
وبها يزيد إجمالي عدد الإصابات المسجلةبإيران إلى 365606 حالات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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