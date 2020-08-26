لتخفيف تداعيات كورونا.. ألمانيا تعتزم ضخ مُساعدة إضافية بـ10 مليارات يورو

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم لتخفيف تداعيات فيروس كورونا ستكلف ألمانيا عشرة مليارات يورو. عشرة مليارات يورو. وأوضح الوزير لمحطة زد دى إف العامة أن هدفهم الآن استقرار الاقتصاد وحقيقة أننا تحركنا سريعا وعلى نطاق كبير أدت لتجاوز Advertisements ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها من الدول. ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها من الدول. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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