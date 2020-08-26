لليوم الخامس.. تايلاند تُسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي إصابات، أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الخامس على التوالي.
نقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إنتايلاند سجلت حالة إصابة وافدة من الهند بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و403 حالات، توفى منها 58 حالة، وأضاف أنه تعافت 3237 حالة، بينما لايزال هناك 108 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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