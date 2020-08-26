زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مضيق سوندا بإندونيسيا

ضربت هزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر مضيق سوندا بإندونيسيا في الساعة 7.27 صباحاً بالتوقيت المحلي اليومالأربعاء.
أفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم، أن مركز الهزة يقع على
أضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو التسونامي.
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