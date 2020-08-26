زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مضيق سوندا بإندونيسيا

ضربت هزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر مضيق سوندا بإندونيسيا في الساعة 7.27 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم

الأربعاء.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم، أن مركز الهزة يقع على

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بعد 191 كيلومترًا جنوب غربي مدينة لامبونج الإندونيسية بعمق 72 كيلومترًا، وفقًا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

أضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو التسونامي.