بومبيو: بحثت في البحرين أهمية وحدة الخليج في الحدّ من نفوذ إيران الخبيث في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 1:58 مساءً

غرّد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عبر حسابه على “تويتر” قائلاً ” التقيت اليوم بولي عهد البحرين، سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة. وقد تباحثنا حول أهمية بناء السلام الإقليمي والاستقرار، بالإضافة إلى أهمية وحدة الخليج في الحدّ من نفوذ إيران الخبيث في المنطقة”.

Advertisements

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل، الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، قادما من السودان في إطار جولته في الشرق الأوسط .

وتأتي جولة بومبيو في الشرق الأوسط التي تستمر خمسة أيام في أعقاب معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.