كورونا.. 1576 إصابة في ألمانيا ولا إصابات محلية بالصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

تجاوز عداد إصابات فيروس كورونا المستجد ، الأربعاء ، حاجز الـ24 مليون، في أنحاء العالم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن عدد المتعافين تجاوز 16,613 مليون حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 823650 حالة وفاة.

ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.

15 إصابة جديدة في الصين

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

القارة السمراء تتخطى الأزمة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن قارة أفريقيا قد تكون تخطت ذروة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: “يبدو أننا بلغنا ذروة الوباء وعدد الإصابات الجديدة اليومية حالياً يتجه إلى الانخفاض”.