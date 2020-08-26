كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى خلال احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"،عن مصادر في الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي أحدهم، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، صباح اليوم الأربعاء، في ثالث يوم من الاحتجاجات هناك التي اندلعت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء.

وفي سياق آخر، أطلقت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية، النار على رجل أسود يبيع الأقراص المدمجة في محل صغير وقتلته، ما أثار تظاهرات احتجاجًا على أحدث فصول استخدام الشرطة العنف ضد مشبوهين سود.

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وأظهر فيديو التقطه شاهد وتمَّ تداوله على الإنترنت، شرطيين يطلبان من رجل أسود طويل القامة التمدد على الأرض.

وبعد أن بقي واقفًا، دفعه الضابطان إلى سقف سيارة ومن ثم على الأرض. وبينما كانا يحاصرانه، سحب أحدهما مسدسًا وأطلق عليه النار أربع مرات من مسافة قريبة.

وسمع في الفيديو صوت شاهد عيان يصرخ "هل أطلقوا عليه النار؟". كذلك، سمع صوت امرأة واحدة على الأقل تبكي مرددة عبارة "يا إلهي!".