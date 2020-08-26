كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منسق الأمم المتحدة عن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية: تخلق فرصا للسلام للتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ملادينوف، خلال إحاطة إعلامية في الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن، إن المعاهدة بإمكانها أن تغير الديناميكيات في جميع أنحاء المنطقة، وتخلق فرصا جديدة للتعاون، في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط والعالم مخاطر جدية بسبب جائحة كوفيد-19 والتطرف، كما ستخلق فرصا اقتصادية وفرصا للسلام.

وأضاف ملادينوف إن المعاهدة أوقفت خطط الضم الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لوقف خطط الضم.

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وتابع منسق الأمم المتحدة: "آمل أن تلهم المعاهدة جميع الأطراف لإعادة الانخراط بشكل بناء في مفاوضات هادفة لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني."

ولفت إلى أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. دولتان تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأوضح: "لا يمكن تجاهل التطلعات الوطنية المشروعة لخمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة".