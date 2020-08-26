كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن تمديد التعبئة العامة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تمديد التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وفي وقت سابق، سجّل لبنان 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد619 ضمن المُقيمين، و9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى 11580 إصابةً.

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وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7600 فحص PCR الخاص بالفيروس، فيما ارتفعت أعداد حالات الشفاء إلى 3204 حالة ، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 116 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,988 مليون إصابة، بينهم أكثر من 799 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,616 مليون حالة شفاء.