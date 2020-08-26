كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات طبية وغذائية ونقل رعايا دول.. مواقف إنسانية خالدة لدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدت دولة الإمارات، تلك الأيادي البيضاء لكل أنحاء الأرض، لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، حيث تنوعت الجهود بين مساعدات طبية وغذائية، ونقل رعايا دول من الإمارات إلى موطنهم، ولم شمل أسر تقطعت بهم السبل بعد توقف المطارات، والقائمة تطول.

وقد أعلنت دولة الإمارات، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس.

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وساعدت دولة الإمارات، نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، وطوال الأشهر الماضية أصبحت دولة الإمارات، أكبر مزود للمساعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.