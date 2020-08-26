كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. الشرطة في موريتانيا تستدعي الرئيس السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين، من أجل التحقيق في قضايا فساد.

ونقلت شبكة "صحراء ميديا" الموريتانية، عن مصادر خبر استدعاء الرئيس السابق، لكنها لم تشر إلى مزيد من التفاصيل.

وجرى ولد عبد العزيز استدعاؤه للمرة الأولى، خلال الأسبوع الماضي، وظل لأسبوع في إدارة الأمن الوطني.

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وفي وقت مبكر من يوم الاثنين تم الإفراج عن ولد عبد العزيز، وخضع منذ ذلك الوقت للمراقبة القضائية المباشرة كما مُنع من السفر.

ويذكر أن استدعاء ولد عبد العزيز، جاء من قبل الشرطة في إطار التحقيق حول شبهات فساد كشفها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، أحيل إلى القضاء نهاية الشهر الماضي.