شبح كورونا يحوم على صيادلة المغرب.. إصابات لا تحصى ووفاة 7 منهم

كشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة، اليوم الأربعاء، أنه تأكدت إصابة صيدليين بفيروس كورونا، ووفاة آخر، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بالوباء.

وأوضح محمد لحبابي، خلال حديثه مع “اليوم24″، أن صيدلي أصيب بكوفيد-19، في مدينة مراكش، وآخر في إقليم قلعة السراغنة.

وأفاد المتحدث نفسه أن صيدليا في مدينة ميدلت لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس، بعد إصابته بالفيروس.

وقال رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة إنه لم يستطع إحصاء عدد المصابين بالفيروس في صفوف الصيادلة، ومساعديهم، مشيرا إلى أن الوضع مقلق جدا، وأن الصيادلة، على الرغم من الوقاية، فإنهم عرضة لإصابتهم بالفيروس.

وأضاف لحبابي أن عدد الوفيات في صفوف الصيادلة بعد إصابتهم بكورونا يبلغ 7 وفيات، إلى حدود اليوم.