بيتاح تيكفا: العثور على فلسطيني مطعون والشرطة تحقق بالخلفية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على رجل (35 عاما) مطعون في مدينة بيتاح تيكفا بوسط إسرائيل اليوم، الأربعاء. وقال مسعفون إن الرجل كان غائبا عن الوعي، ووصفوا حالته بالخطيرة.

ولاحقا، أعلنت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه بتنفيذ الطعن، وقالت إنها تحقق في خلفية وظروف الواقعة.