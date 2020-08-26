شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 47134 إصابة و1271 وفاة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس أنها سجلت 47134 إصابة و1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل ثلاثة ملايين و669 ألفا و 995 إصابة منذ ظهور الفيروس في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116 ألفا و 580 وفاة.

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