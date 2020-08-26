فيضانات في أفغانستان تودي بحياة 46 شخصاً على الأقل

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال كابول بحياة 46 شخصا على الأقل فيما دمرت مئات المنازل كما أعلن مسؤولون الأربعاء.



وتجرى عمليات إنقاذ لأشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في شاريكار، عاصمة ولاية باروان التي هطلت عليها أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الاربعاء.

وقال عبد المجيد من سكان شاريكار لشبكة "تولو نيوز" التلفزيونية "هناك عائلتان في حينا ما زالتا تحت الأنقاض. نحتاج إلى المزيد من عمال الإنقاذ لمساعدتنا".

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بيان أن 46 شخصا على الأقل قتلوا في باروان وأصيب حوالى 80.

وقالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار إن عدد القتلى بلغ 66 مع إصابة أكثر من 90 شخصا إضافة إلى تهدّم أكثر من 500 منزل.

وأشار تميم عزيمي الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث لوكالة فرانس فرس "لدينا تقارير تفيد بأنه لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

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وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

وقال القصر الرئاسي في بيان إن الرئيس أشرف غني أمر بإرسال إعانات طوارئ إلى شاريكار.

وتابعت وزارة إدارة الكوارث إنه تم الإبلاغ عن فيضانات مفاجئة في مقاطعات أخرى بما فيها ننغرهار وبانجشير ووردك ولوغهار وبكتيكا وكابيسا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

والكوارث الناجمة عن الفيضانات غالبا ما تتكرر في أفغانستان خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة.

والعديد من المنازل المبنية بطريقة سيئة، ومعظمها في المناطق الريفية، معرضة لخطر الانهيار أثناء هطول الأمطار في هذا البلد الفقير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل 16 شخصا بينهم 15 طفلا، ودمرت عشرات المنازل عندما اجتاحت السيول قرية في ولاية ننغرهار في شرق البلاد.