شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 26 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض لقي عراقيان مصرعهما الليلة الماضية , جراء قصف طائرة تركية مسيرة سيارة مدنية شمال غربي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانها الصحفي, أن طائرة تركية مسيرة قامت بخرق الأجواء العراقية واستهدفت سيارة مدنية بقرية “بهرافا” التابعة لمجمع “خانصور” بقضاء سنجار، مما أدى إلى مصرع مواطنين عراقيين .

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