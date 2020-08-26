شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مضيق سوندا بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضربت هزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر مضيق سوندا بإندونيسيا فى الساعة 7.27 صباحاً بالتوقيت المحلى اليوم الأربعاء، وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم، أن مركز الهزة يقع على بعد 191 كيلومترا جنوب غربي مدينة لامبونج الإندونيسية بعمق 72 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو التسونامي.