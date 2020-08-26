انفجار يطال سيارة تابعة لمنظمة دولية بعد دخولها منطقة 'محرّمة' في نينوى

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية انفجرت على جانب الطريق العام طريق (الموصل-أربيل) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل"، مبينة أن الانفجار استهدف "إحدى العجلات التابعة لمنظمة UN".وأضافت أن "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير"، لافتة إلى أن "سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة".

وتابعت قائلة إ ذلك "أدى إلى انفجار العبوة وإصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه إلى المستشفى، وكذلك (حدوث) أضرار في العجلة".