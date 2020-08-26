أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" على سيارة تابعة لمنظمة دولية في محافظة نينوى، مشيرة إلى إصابة سائق السيارة بعد دخوله إلى منطقة "محرّمة".
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية انفجرت على جانب الطريق العام طريق (الموصل-أربيل) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل"، مبينة أن الانفجار استهدف "إحدى العجلات التابعة لمنظمة UN".
وأضافت أن "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير"، لافتة إلى أن "سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة".
وأضافت أن "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير"، لافتة إلى أن "سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة".
وتابعت قائلة إ ذلك "أدى إلى انفجار العبوة وإصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه إلى المستشفى، وكذلك (حدوث) أضرار في العجلة".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يطال سيارة تابعة لمنظمة دولية بعد دخولها منطقة 'محرّمة' في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.