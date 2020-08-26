وشارك الصورة كلا من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، اللذان لم يجدا سوى اسم "وجه الأمل" كأنسب عنوان لها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت. وعن تفاصيل الصورة، أكد بسام فتوح لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه لم يكن مخطط لها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.



وتحطم منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نتيجة انفجار مرفأ بيروت. وتابع فتوح: "كما تعلمون أننا مازلنا نعيش في حزن انفجار بيروت والحزن لم ينتهي بسرعة، ولكن اليوم أشاهد هذه الصورة وأشعر أن وجه هيفاء يمنحني الأمل الذي أنا بحاجة إليه ولهذا قررنا طرح الصورة اليوم".وتحطم منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نتيجة انفجار مرفأ بيروت. ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة هيفاء وهبي بدون مكياج تثير ضجة... أجمل إطلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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