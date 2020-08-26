بابل تسجل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا و222 حالة شفاء

وقال إعلام الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الموقف الوبائي لمحافظة بابل ليوم الأربعاء 26/8/2020 كما يلي: عدد الحالات المؤكدة 163، عدد حالات الشفاء 222، عدد الوفيات 4.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات الكلي التراكمي في المحافظة يبلغ 10084، فيما يبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 8329.

