بابل تسجل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا و222 حالة شفاء

أعلنت دائرة صحة بابل، الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا و222 حالة شفاء في المحافظة.
وقال إعلام الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الموقف الوبائي لمحافظة بابل ليوم الأربعاء 26/8/2020 كما يلي: عدد الحالات المؤكدة 163، عدد حالات الشفاء 222، عدد الوفيات 4.
وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات الكلي التراكمي في المحافظة يبلغ 10084، فيما يبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 8329.
وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات الكلي التراكمي في المحافظة يبلغ 10084، فيما يبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 8329.
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