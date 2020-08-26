لمن ينسى كثيراً... خبر سارّ من فيسبوك

وقال مايك شرويفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك إنه يأمل أن يتمكن هذا العمل، في نهاية المطاف من "تشغيل زوج من النظارات الذكية تساعدك على تذكر كل شيء، شيء يشبه إضافة الكمال للذاكرة الشخصية".
ويضيف شرويفر إنه "من أجل تحويل أنظمة الذكاء الصناعي هذه إلى نوع من الذاكرة الآلية يتوجب على المستخدم ارتداء زوج من نظارات الواقع المعزز المحملة بأجهزة الاستشعار".
ورغم أن شرويفر بدا متفائلا بـ"القوى الخارقة" التي سيمنحها هذا الاختراع للناس، إلا أن مخاوف الخصوصية التي واجهها فيسبوك فيما مضى قد تزيد التحديات بشأن اعتماد الناس على هذه التقنيات الجديدة.
وهذه ليست المحاولة الأولى لصنع نظارات "ذكية" فقد صنعت غوغل نظارات لم تلق الكثير من الرواج، كما حاولت سناب شات صنع نظارة لتسجيل الفيديو.
لكن نظارة فيسبوك تبدو مختلفة تماما، أكثر تطورا، وأكثر إثارة للمخاوف.
ومع مرور الوقت، يمكن استخدام هذا النوع من البحوث الذكاء الاصطناعي للمساعدين الآليين والروبوتات، لكي يمنحها مزيدا من القدرة على التنقل في الغرف الداخلية، وفهم البيئة المحيطة بها.
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