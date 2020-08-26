في البداية، ذهب ماميكس ومساعدوه إلى ساحة الخردة وأخذوا من هناك برميلا ضخما صدئا. قال المدون: "كان من الضروري تنظيفه من القمامة، وتسوية الجدران المنحنية، وترميم جميع الثقوب غير الضرورية، وأخيراً تلميعها حتى لا تصدأ". استغرقت "استعادة" البرميل قرابة يومين.
بعد ذلك، ذهب Mamix والمشاركون الآخرون في التجربة إلى الميدان (استغرق الأمر خمس شاحنات لنقل الكوكا كولا). أولاً، تم سكب الكولا من الزجاجات في براميل زرقاء ذات غطاء بحيث لا يخرج غاز من "الكولا". ثم تم سكب محتويات هذه البراميل في خزان كبير بمساعدة الشاحنات. تم تركيب أنبوب طويل في أعلى الخزان، والذي يحتوي على الصودا.
بعد كل الاستعدادات، تم خلط الكولا أخيرًا مع صودا الخبز والخل. كانت التجربة ناجحة: والنتيجة كانت مطرا من "الكولا". في نهاية الفيديو، قال Mamix إن الأمر استغرق أربع سنوات لإكمال هذه التجربة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أكبر نافورة 'كوكا كولا' في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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