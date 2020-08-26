

سلم رئيس هيئة الحدش الشعبي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، الرئيس السوري بشار الاسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال الهيئة في بيان تلقت السومرؤية نيوز نسخة منه، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل، اليوم، الى العاصمة السورية دمشق وسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفياض يسلم الأسد رسالة من الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.