فوائد مذهلة لماء الشعير... أضيفيه الى الشامبو

وأخيراً، يُشطف الشعر جيداً بالماء ثم يتم تجفيفه بواسطة منشفة ناعمة من دون فرك. وتساعد هذه الطريقة على الحدّ من إفراز فروة الرأس للزهم. كما أنها تحدّ من تساقط الشعر وتجعله أكثر لمعاناً وصحة، وبالتالي تحول دون ظهور القشرة والحكّة المزعجة.
ورغم هذه الفوائد، من الأفضل عدم استخدام ماء الشعير أكثر من مرتين أسبوعياً. والسبب أن المبالغة في هذا يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر.
ومن الضروري في موازاة استخدام الوصفات الطبيعية، اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي والحد من تعريض الشعر للعوامل الضارّة مع تطبيق طرق العناية الدورية به.
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