لبنان.. طفلة تشنق نفسها بالخطأ على أرجوحة

وذكرت مصادر لبنانية أنه تم العثور أمس الثلاثاء على الطفلة رشا الحسن التي تحمل الجنسية السورية، مشنوقة في حبل أرجوحة معلق بشجرة أمام منزلها.

ونقلت الفتاة الضحية على الفور إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في المدينة، حيث وصفت حالتها بالخطرة، وسرعان ما فارقت الحياة.



وفتحت الشرطة اللبنانية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادثة، حيث تبين أن الطفلة بينما كانت تركب على الأرجوحة، التف أحد حبالها حول عنقها، ما أدى إلى وفاتها اختناقا.