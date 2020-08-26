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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات غير مسبوقة ضد حكومة السراج بليبيا.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
"خلاص تعبنا "، "فبراير لن تصمت أكثر أيها اللصوص"، "لا كهرباء ولا ماء"، "ارحل يا سراج".. هذه بعض من الشعارات والهتافات التي رددها ليبيون خرجوا في تظاهرات بالعاصمة طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي.
ربما تسلط هذه الشعارات الضوء على بعض الأسباب التي رفعت من مستوى الغليان بين سكان ليبيا، ولا سيما الشبان، ضد حكومة فايز السراج التي تسيطر على العاصمة ومناطق الغرب الليبي.
وتظاهر مئات الليبيين، مساء الأحد في طرابلس للتعبير عن غصبهم إزاء تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، وتعوم على بحر من النفط، وفق "فرانس برس".
ولم تفض التظاهرة إلا بعد أن أطلق قوات الأمن النيران على المتظاهرين، في حين وردت تقارير عن وقوع إصابات.
ورأى الكاتب السياسي الليبي ،عز الدين عقيل، أنه من الطبيعي أن تواجه حكومة السراج الاحتجاجات بالنار، فهي تعرف تماما أنها كيان فاقد للشرعية، ولا تتمتع بأي دعم شعبي مهما تواضع، والليبيون يحملهونها مسؤولية الفساد و يعتبرونها"حكومة عملية للخارج".
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