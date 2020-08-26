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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المصرية تعلن موعد الوصول لـ"صفر إصابات" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، أنه من المتوقع الوصول لصفر إصابات في الحالات الشديدة منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بالوزارة فى تصريحات وفقا لـ"اليوم السابع"، أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كان متوقعا، مؤكدا أن بروتوكول مصر فى علاج كورونا من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، مضيفا أن مصر نجحت فى السيطرة على كورونا بوعى المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتابع، أن وعى المواطن والرعاية الطبية المتميزة ساهم فى تقليل الإصابات، مؤكدا أن ريمديسيفير دواء وليس لقاحا وأثبت نجاحة فى حالات شديدة مصابة بكورونا، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى أجرت انتخابات وامتحانات بنجاح فى ظل كورونا.
وأوضح، أن الكمامة هى الحل الأمن للوقاية من كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تغلق أى مستشفى للعزل وتعمل بكامل قوتها، ولدينا استعداد كامل لاستقبال أى إصابات، ونتابع جميع اللقاحات التى تم إنتاجها لمواجهة كورونا على مستوى العالم، ومصر لديها 6 لقاحات فى مراحل التجارب.
وأشار إلى أن العالم يخشى من احتمالية موجة ثانية، والهدف الأساسى من وزارة الصحة توعية الأطباء للتفرقة بين فيروسات الإنفلونزا وكورونا، ونسبة الحالات الموجودة على أجهزة التنفس 5%، والقيادة السياسية كان لديها وعى كبير لمواجهة كورونا.
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