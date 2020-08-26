شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: بطاقة الشباب المتوقدة نتطلع أن تكون بلادنا منارة للمعرفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اليوم على خطط وزارة الثقافة بعد دمج ملف الشباب ضمن الوزارة.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وزيرتين مميزتين نتوقع منهم الكثير .. الثقافة صناعة .. والثقافة اقتصاد .. والثقافة حضارة .. وبطاقة الشباب المتوقدة نتطلع أن تكون بلادنا منارة للمعرفة.. ومحضن للمواهب.. وقاطرة للتنوير."

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