شكرا لقرائتكم بومبيو: بحثت بالبحرين مواجهة نفوذ إيران الخبيث بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد وصوله إلى البحرين قادماً من إسرائيل وذلك في جولة شرق أوسطية من أجل مناقشة عدة قضايا من ضمنها أنشطة إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أنه التقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر"، "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء متوجهاً إلى الخرطوم، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

ومن المتوقع أن يزور بومبيو لاحقا الإمارات، في ظل جولة شرق أوسطية، شملت إسرائيل والسودان والبحرين، من أجل مناقشة عدة قضايا من ضمنها أنشطة إيران.