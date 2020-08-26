ولي عهد أبوظبي وبومبيو يبحثان تعزيز معاهدة السلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



كما ناقش الجانبان خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها «معاهدة السلام» بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

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