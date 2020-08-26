حكام الإمارات يهنئون رئيس الأوروغواي بيوم الاستقلال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، برقية تهنئة إلى الرئيس لويس لاكاجى بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس لويس لاكاجى بو.

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