حاكم دبي: نتطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،«سلامة طلبتنا ومعلمينا أولوية.. ونتطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد»، مؤكدا: «كلنا ثقة بقدرة مؤسساتنا التربوية وقيادتنا التعليمية وكوادرنا المؤهلة في الميدان على إدارة ملف التعليم على الوجه الأمثل».
جاء ذلك لدى اطلاع سموه على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإدارة ملف التعليم وآليات العمل المعتمدة، تمهيداً لانطلاق العام الدراسي 2020-2021، في إطار جملة من البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي ستطبقها مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية.
وقال: «أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإمارات يتطلعون إلى بدء عام دراسي جديد.. ومهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة لهم تلبي أعلى معايير السلامة.. وتضمن حصولهم على تعليم نوعي».
وأضاف: «دولة الإمارات سباقة في إدراك أهمية التعلم الذكي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية قبل عشرين عاماً»، لافتاً سموه إلى أن «منظومة التعلم عن بُعد ستكون جزءاً لا يتجزأ من منظومتنا التعليمية المدرسية والجامعية.. هذا هو المستقبل».
وأوضح أن «مسؤولية تأمين بيئة تعليمية صحية هي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والبيت».
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