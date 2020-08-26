شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي يعفو عن مجرم سابق خلال مؤتمر الحزب الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صلاحيات منصبه وسط المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، للصفح عن مجرم سابق يساعد الآن المدانين على الانتقال من السجن إلى الحياة في الخارج.

Advertisements وتم الصفح عن جون بوندر خلال مقطع فيديو مسجل سلفا تم عرضه قبيل بدء الليلة الثانية للمؤتمر. وأثار استخدام الصلاحيات الرئاسية خلال حدث سياسي حزبي الدهشة. وسبق أن التقى ترامب مع بوندر وشارك في فعالية استضافتها منظمته المعروفة باسم "أمل لأجل السجناء". ويسعى الجمهوريون لتصوير أنفسهم على أنهم حزب إصلاح العدالة الجنائية ومنح الفرص الثانية.

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