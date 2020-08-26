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إصابة الرئيس التشيكي بكسر في ذراعه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

إصابة الرئيس التشيكي بكسر في ذراعه

متابعات_ الخليج 365

أصيب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بكسر في ذراعه اليمنى ونقل إلى المستشفى.

 

وقال المتحدث باسم الرئيس التشيكي لوكالة "سي تي كيه" مساء الثلاثاء إن الرئيس  75 عاما  سيخضع لعملية جراحية في مستشفى براغ العسكري.

 

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وأضاف أن الإصابة ليست مهددة لحياته وأن الرئيس يتواصل مع أسرته وفريق عمله.

 

وأشار إلى أنه سيتعين عليه ترحيل أجندة عمله إلى ما بعد فترة التعافي.

 

ويتولى زيمان رئاسة جمهورية التشيك منذ  مارس 2013 . وفي مطلع عام 2018 أعيد انتخابه مباشرة من الجولة الأولى لولاية ثانية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 4ر51 % من أصوات الناخبين.

 

وخلال أزمة اللاجئين في أوروبا ، عرف زيمان بمعارضته للهجرة وانتقاده للإسلام. ويعد زيمان صديقا لروسيا والصين

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