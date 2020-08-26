شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة هناك إلى 970865.



وقالت السلطات إن 115 شخصا توفوا جراء إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليزيد العدد الرسمي للوفيات إلى 16683

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