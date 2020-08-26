شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: إجراء مسحات كورونا للعاملين بالوفد.. وقريبا سداد كل ديون الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه تم إجراء مسحات للعاملين بالوفد لفحص الإصابة بفيروس كورونا تكلفت 250 ألف جنيه تم التكفل بها بعيدا عن خزينة الحزب، لافتا إلى أن الأمور المالية تسير على ما يرام بشكل كبير، وأن الوفد يتحمل قرابة الـ2 مليون جنيه شهريا ما بين رواتب ومصاريف وديون سابقة على الحزب، ويتم تدبيرها بشكل دورى ومنتظم.

أضاف أبو شقة لــ"الخليج 365"، أن حزب الوفد يعد مؤسسة سياسية منتظمة ماليا وإداريا حيث تم عمل تجديدات كبيرة داخل المقر الرئيسى للحزب ببولس حنا، كما تم التواصل مع المحافظ ووزيرة البيئة من أجل تجميل ورصف كل الشوارع المحيطة ببيت الأمة، لافتا إلى أن بعض الغرف الداخلية في الحزب كانت تحتوى على ثعابين وحشرات تم استقدام أحد المتخصصين من أجل القضاء عليها ليتحول مقر حزب الوفد حاليا إلى مكان يليق باسم وتاريخ الحزب العظيم.

وقال أبو شقة، إنه سيلتزم خلال الفترة المقبلة بسداد كل ديون الوفد للتأمينات والضرائب، حيث تسلم الحزب وهو مديون بمبالغ طائلة سدد منها جزءا كبيرا وجارى سداد باقى المديونية، لافتا إلى أنه خلال أشهر قليلة سيكون هناك فائض كبير في ميزانية الوفد، كما لفت إلى أن هناك إدارات متخصصة داخل بيت الأمة تساعد في التنظيم والإدارة منها إدارة جديدة للعلاقات العامة وإدارة للأمن.