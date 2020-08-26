فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 285 ألفا و902 والوفيات 30 ألفا و549

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 285 ألفا و902 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و549 حالة وتعافى 85 ألفا و757 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا .