ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية تديرها صاحبه محل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحبة محل أسلحة صوت بالمنوفية لقيامها بالإتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. كانت التحريات اتخاذها من مسكنها ومحل أسلحة الصوت الخاص بها مسرحاً لمزاولة نشاطها غير المشروع؛ حيث ضبطت وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة ( نارية – صوت – معدلة لإطلاق الأعيرة النارية) وأجزاء من الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة ذلك النشاط المؤثم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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