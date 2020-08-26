نحطها خروف.. مصرع مُسنة متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت مُسنة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، وقرر ابنها أنه أثناء تواجدها بحوش خاص بالمواشي ملحق بالمنزل في العسيرات بسوهاج "نطحها خروف".

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ليلى. أ" 76 عامًا ربة منزل وتقيم أولاد حمزة دائرة المركز جثة هامدة.

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وأفاد ابنها "محمد. م" 49 عامًا عامل، أنه أثناء تواجد والدته بحوش المنزل نطحها خروف ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.