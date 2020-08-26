صحيفة سعودية: إلزام المباني الحكومية برفع علم المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
وجّه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع.
وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن القرار جاء بعد رصده الأمير وملاحظته "عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع علم المملكة على مبانيها، ما يعد مخالفا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي".
وأكدت مصادر، بحسب "عاجل"، على أن التوجيه الصادر من الفيصل سيتم رصد ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات المعنية، طبقا لما هو وارد في النظام.
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