العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر مويس بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عثر عدد من الأهالي على جثة لسيدة مجهولة الهوية؛ طافية بمياه ترعة "بحر مويس" بمنيا القمح، في الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة "بحر مويس" بالقُرب من قرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

بالانتقال جرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لسيدة مجهولة الهوية، في العقد الثالث من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.