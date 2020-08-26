محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، عدد من الانتدابات والتجديدات في محكمة النقض بعد أيام من توليه المنصب.
وأصدر المستشار "شوضة"، قرارا بندب القاضي محمود مسعود متولي، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي حسني عبد اللطيف أبو زيد، رئيسا للمكتب الفني للمحكمة، والقاضي صلاح محمود مجاهد، مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وأصدر قرارا أيضا بندي المستشار حسام حسن الديب، أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة النقض.. حسني عبد اللطيف رئيسًا للمكتب الفني ومحمود متولي مديرًا للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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