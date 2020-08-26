مصر تعلن عن إحصائيات جديدة لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في مصر ، إلى 97619 حالة بعد تسجيل 141 إصابة جديدة ، أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة بكورونا و18 حالة وفاة ،بزيادة طفيفة في الإصابات مقارنة بالاثنين حيث تم تسجيل 138 إصابة و18 وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة”.

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كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.