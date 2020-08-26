الولايات المتحدة تلغي قرار الحجر 14 يوما للمسافرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة ، الأربعاء ، عن تغيير في اجراءات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا للقادمين والمغادرين للبلاد .

وحذفت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” من التوصية قاعدة الحجر لمدة 14 يوما للمسافرين القادمين من خارج الولايات المتحدة، أو حتى المسافرين ما بين الولايات، في وقت لا تزال فيه أرقام الإصابات والوفيات بارتفاع.

وحتى اليوم، أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 177 ألف شخص في الولايات المتحدة، وبعدد إصابات يقترب من 6 ملايين حالة.

ورغم تعديل تعليمات السلامة وحذف التوصية بالحجر، إلا أن “CDC” حذرت من أنه لا يزال بإمكان المسافرين الإصابة بالفيروس أو نقل العدوى.

وأشارت تعليمات السلامة الجديدة إلى أنه “قد تشعر أنك بصحة جيدة وليس لديك أعراض للإصابة بالفيروس، إلا أنه لا يزال بإمكانك نشر كورونا بما في ذلك الأطفال، إذا كنت مصابا به وأنت لا تعلم”.

وأوصت “CDC” المسافرين بضرورة ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات في المطارات، وحتى داخل الطائرة، مع الحفاظ على غسل اليدين، والبقاء على مسافة أمان بين الأشخاص، سواء في وضعية الوقوف أو الجلوس.

ويقول المركز في تعليمات السلامة المحدّثة للمسافرين، إنه للتأكد من عدم الإصابة بمرض كوفيد-19 أو نقل العدوى للغير، فإن البقاء في المنزل هو أفضل حماية للأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

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وأضافت إلى أن التعديلات الأخيرة لا تعني أنها ستنطبق على جميع الوجهات الدولية، وأنه يجب التأكد من وجهة الطيران إذا كان المسافرون قادمين من خارج أميركا، للتأكد من تعليمات السلامة لديهم، إذ أن العديد من الدول لا تزال تفرض حجرا إلزاميا للمسافرين القادمين من الخارج.

ويوصي خبراء الصحة بالالتزام بتعليمات السلامة العامة أثناء السفر، فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية خلال وجودك في المطارات.

إذ يجب ارتداء الكمامة في كل الأوقات، وتجنب لمس الوجه، وتنظيف المسافر للمقاعد أو الطاولات التي سيجلس عليها في المطار أو داخل الطائرة.

ويجب التأكد من أن شركة الطيران لا تستخدم المقعد الأوسط وتترك مسافة أمان بين الراكب ومن يجلس بجانبه.

ولا يتوجب على المسافرين أن يفترضوا وجود المعقمات اليدوية داخل المطار أو الطائرة، لذا يوصي الخبراء بإحضار بعض العبوات منها في الحقائب الشخصية المحمولة، مع مراعاة حدود الكميات المسموح بها على الطائرة.

وعند الوصول إلى الوجهة الأخيرة، يجب تغيير الملابس فور دخول المنزل أو الفندق وإرسالها لغسلها مباشرة، أو تركها في مكان منفصل لمدة 72 ساعة على الأقل.